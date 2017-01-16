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Diyarbakır'da Polise Bombalı Tuzak; 3 Şehit 3 Yaralı (3)

Diyarbakır'da Polise Bombalı Tuzak; 3 Şehit 3 Yaralı (3)

ŞEHİT POLİS SAYISI 3Diyarbakır Dicle Üniversitesi kampüs alanında polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan polislerin sayısı 3'e yükseldi.

Diyarbakır'da Polise Bombalı Tuzak; 3 Şehit 3 Yaralı (3)

ŞEHİT POLİS SAYISI 3

Diyarbakır Dicle Üniversitesi kampüs alanında polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan polislerin sayısı 3'e yükseldi. Yaralan 3 polis ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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