ŞEHİT POLİS SAYISI 3
Diyarbakır Dicle Üniversitesi kampüs alanında polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan polislerin sayısı 3'e yükseldi. Yaralan 3 polis ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Diyarbakır'da Polise Bombalı Tuzak; 3 Şehit 3 Yaralı (3)
ŞEHİT POLİS SAYISI 3Diyarbakır Dicle Üniversitesi kampüs alanında polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan polislerin sayısı 3'e yükseldi.
ŞEHİT POLİS SAYISI 3
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