Diyarbakır'da Planlı Kesinti

TEİAŞ tarafından yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Diyarbakır il merkezi ve kırsalında 6 saat süreyle elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.



Dicle Elektrik Dağıtım'dan konuyla ilgili olarak yapılan duyuruda Diyarbakır 3 Trafo Merkezi'nde yapılacak olan bakım onarım çalışmasından dolayı 19 Nisan 2017 günü 09.00-15.00 saatleri arasında Diyarbakır merkezi ve kırsalında kısmi olarak elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi. - DİYARBAKIR