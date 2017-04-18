Diyarbakır'da Planlı Kesinti

TEİAŞ tarafından yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Diyarbakır il merkezi ve kırsalında 6 saat süreyle elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Diyarbakır'da Planlı Kesinti

TEİAŞ tarafından yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Diyarbakır il merkezi ve kırsalında 6 saat süreyle elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Dicle Elektrik Dağıtım'dan konuyla ilgili olarak yapılan duyuruda Diyarbakır 3 Trafo Merkezi'nde yapılacak olan bakım onarım çalışmasından dolayı 19 Nisan 2017 günü 09.00-15.00 saatleri arasında Diyarbakır merkezi ve kırsalında kısmi olarak elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi. - DİYARBAKIR

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