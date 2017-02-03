Diyarbakır'da Planlı Elektrik Kesintileri Yaşanacak

Dicle Elektrik Dağıtım ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ) tarafından yapılacak olan planlı çalışmalar nedeniyle hafta sonu Diyarbakır'ın bazı kesimlerinde elektrik kesintileri yaşanacak.



Dicle Elektrik'ten konuyla ilgili yapılan duyuruda, Şanlıurfa karayolunun 10. kilometresinde gerçekleştirilecek olan yeni tesis çalışmasından dolayı 05 Şubat Pazar günü 09.00-17.30 saatleri arasında bu mevkide yer alan fabrikalarda enerji kesintisi yaşanacağı bildirildi. Diğer duyuruda ise "TEİAŞ tarafından 06 Şubat 2017 pazartesi günü 06: 00-08: 00 saatleri arasında termal ısınmadan dolayı çalışma yapılacağından Diyarbakır merkez ve kırsalında kısmi olarak enerji kesintisi yaşanacaktır" denildi. - DİYARBAKIR