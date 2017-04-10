Diyarbakır'da PKK'yı Söküp Atan Operasyon Tamamlandı

Diyarbakır'da PKK'yı söküp atan operasyon tamamlandı.

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Kürdistan İşçi Partisi, Diyarbakır, P.K.K., PKK
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