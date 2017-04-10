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Diyarbakır'da PKK'yı Söküp Atan Operasyon Tamamlandı
Diyarbakır'da PKK'yı Söküp Atan Operasyon Tamamlandı
Diyarbakır'da PKK'yı söküp atan operasyon tamamlandı.
10 Nisan 2017 Pazartesi 17:30
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