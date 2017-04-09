Diyarbakır'da Pedallar 'Farkındalık' Için Çevrildi

Diyarbakır'da Dünya Sağlık Günü dolayısıyla bir araya gelen bisiklet tutkunları farkındalık oluşturmak amacıyla pedal çevirdi.



Dünya Sağlık Günü nedeniyle, İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliğinin düzenlendiği organizasyonla, bisiklet tutkunları merkez Kayapınar ilçesinde bir araya geldi. Bisiklet sürmenin insan sağlığı üzerindeki faydalarını vurgulamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelen bisiklet severler, merkez Sur ilçesine kadar pedal çevirdi. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Sait Avar, günde en az 30 dakika yürüyüş yapmanın insan sağlığı açısından çok önemli bir durum olduğunu belirterek, "Son dönemlerde kronik hastalıklar dediğimiz kalp hastalıkları, diyabet gibi hastalıklar çok sık görülmektedir. Bunu da önlemenin en temel yolu sağlıklı beslenme ve sağlıklı fiziksel hareket yapmaktan geçer. Bütün halkımızı günde en az 30 dakika spor yapmaya davet ediyoruz" dedi.



"BİSİKLETİN DE TRAFİĞİN BİR PARÇASI OLDUĞUNU VURGULAMAK İSTİYORUZ"



Türkiye Bisiklet Federasyonu Diyarbakır İl Temsilci Ali Alioğlu ise, bisikletin de trafiğin bir parçası olduğunu vurgulamak için bu etkinliği planladıklarını kaydederek, "Bu organizasyonu 'Kalbin için Pedalla' grubu ile planladık ve Türkiye geneli 30 ilde 3 yıldır planladığımız ve eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz bir faaliyet. Amacımız son zamanlarda durağan bir hale geçen vatandaş ve grupları hareketlendirmek ve buna bisikletlerimizle dikkat çekmek, fark ettirmek istiyoruz. İnsanların biraz daha hareketli olmasını, artan trafik ve şehrin stresinden kurtulmaları için bu turu planladık. Bisiklet sürdükçe belli bir süre sonra aslında sağlımıza ne kadar faydalı olduğunu, özellikle obezite ile mücadele konusunda çok ciddi bir etkisi olduğunu, kalp sağlığına olumlu etkilerini biliyoruz. Amacımız bu kapsamda insanlarımızı bisiklet sürmeye ve hareketli bir yaşama teşvik etmek. Bunun için de şehir içinde farkındalık turu atıp insanların bisikleti görmelerini, bisikletin de trafiğin bir parçası olduğunu vurgulamak istiyoruz" diye konuştu.



Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü 3.sınıf öğrencisi Pelda Tekin de, iki senedir bisiklet sürdüğünü ve hem sağlık açısından hem de derslerine adapte olması açısından bisikletin çok faydasını gördüğünü söyledi.



(Emrah Kızıl / İHA)