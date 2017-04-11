Diyarbakır'da Patlama ! İlk Görüntüler

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nde Emek Caddesi yakınında saat 10.45'te şiddetli patlama oldu. Bölgeye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi. Patlamanın olduğu alandan ilk görüntüler.



Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Emek Caddesi'nde şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.



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