Diyarbakır'da patlama

Polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı



DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Emek Caddesi'nde meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlar bölgeye gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre saat 10.45 sıralarında Bağlar ilçesi Emek Caddesi'nde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlamada çevredeki iş yerlerinde büyük hasar oluşurken, bir çok kişinin yaralandığı belirtildi. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi devam ederken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı

(İHA-AKK-Y)