Diyarbakır'da Patlama
Diyarbakır'da patlama meydana geldi.
Diyarbakır'da patlama meydana geldi. Olayın panzer tamiri sırasında meydana geldiği açıklandı.
Kaynak: Dunya.com
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