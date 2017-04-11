Diyarbakır'da Patlama; 2 Ölü, 3 Yaralı (7)

ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ



Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nde bulunan, İl Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinin yer aldığı Emniyet Ek Binası alanı içerisinde, Bakım- Onarım Şube Müdürlüğü'ne ait tamir atölyesinde bu sabah meydana gelen patlamada şehit sayısı 2'ye yükseldi. Patlamanın ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan sivil memur Cengiz Tekin de doktorların çabalarına rağmen şehit oldu. Böylece sivil memurlar Yunus Elaltunterin ile Cengiz Tekin'in şehit olduğu patlamada yaralanan 3 personelin ise tedavileri sürdürülüyor.



Şehit Cengiz Tekin için yarın sabah Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenleneceği belirtildi.