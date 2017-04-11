Diyarbakır'da Patlama (2)
PATLAMA PANZER TARİMİ SIRASINDA OLDUDiyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nün merkez Bağlar İlçesi'ndeki Emniyet Ek Binası'ndaki patlamanın atölyedeki panzer tamiri sırasında meydana geldiği belirtildi.
PATLAMA PANZER TARİMİ SIRASINDA OLDU
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nün merkez Bağlar İlçesi'ndeki Emniyet Ek Binası'ndaki patlamanın atölyedeki panzer tamiri sırasında meydana geldiği belirtildi. Patlamanın şiddetiyle Emniyet Müdürlüğü binasının yanı sıra bölgedeki çok sayıda binada da hasar meydana geldi.
Patlamada yaralanan 1'i ağır 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
PKK'lı teröristler Emniyet Müdürlüğü Ek Binası'na geçen 4 Kasım'da saldırı düzenlemişti. Bina önündeki yolda teröristlerin bombalı aracı infilak ettirmeleri sonucu 2 polis şehit olmuş, 7 sivil yaşamını yitirmiş 100'den fazla kişi yaralanmıştı.
Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR- Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, -
sponsored ads