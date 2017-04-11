Diyarbakır'da patlama; 1 ölü, 4 yaralı (5)



ŞEHİT İŞÇİ KÜRTÇE AĞITLARLA UĞURLANDI



DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar İlçesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü Ek Binası'nda bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlamada şehit olan sivil memur Yunus Elaltunterin için düzenlenen cenaze töreninde yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı.



Bağlar İlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü ek binasında meydana gelen patlama şehit olan sivil memur Yunus Elaltunterin için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Vali Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Musa Çitil, AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, kamu kurum kuşuluşu temsilcileri, şehidin yakınlarının katıldığı tören, cenazenin katafalka konulmasıyla başladı. Şehidin özgeçmişi okunmasının ardından, dua okunmasının arından tören sona erdi.



Yunus Elaltunterin'in yakınları tören alanından Kürtçe ağıtlar eşliğinde uğurladı. Elaltunterin, Bağlar İlçesi'ndeki Alipınar Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.



DİYARBAKIR'DAKİ PATLAMA İLE GÜNDEME GETİRİLEN TÜNEL İDDİASI İLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR YAYIMLANDI



Diyarbakır merkez Bağlar İlçesinde bulunan, Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alan içerisindeki Bakım-Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesinde bugün meydana gelen ve bir sivil memurun şehit olduğu, 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni araştırılıyor. Valilikten yapılan ilk açıklamada, "Panzer aracının tamiri esnasında sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldiği" denilirken, patlamanın emniyet yerleşkesine bitişik olan bir inşaatın altından tünel kazılarak patlayıcı yerleştirilip patlatmak suretiyle meydana geldiği iddia edildi. Sosyal medyadaki güvenlik hesaplarında, açıldığı belirtilen tünel ve tünelden çıkarıldığı belirtilen toprak dolu torbaların fotoğrafları yayımlanırken, yetkililer, bu konunun da araştırıldığını söyledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin patlama bölgesinde çalışmaları devam ederken, tünel kazıldığı iddia edilen Bakım-Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesinde bakan tarafta bulunan binaların olduğu bölgeye polis sivillerin giriş çıkışına izin vermediği görüldü. Sosyal medyadaki güvenlik hesaplarında patlamaya neden olan tünelin bir ucu olduğu belirtilen inşaat halindeki alt katta bulunan odadaya ait olduğu belirtilen fotoğraflarda, duvarda PKK ile ilgili yazıların bulunduğu ve içerisinde toprak olan torların üst üste konulduğu görüldü. Yine aynı hesaplardaki iddiaya göre, yaklaşık 15 metre uzunluğunda tünel kazılmış.



Paylaşılan fotoğraflar ve tünel iddiaları ile ilgili yetkililer ise, incelemenin sürdüğünü, daha sonra gerekli açıklamanın yapılacağını söyledi. Yetkililer yaptıkları ilk açıklamada, "Sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldiği" ifadesine dikkat çekerek, patlamanın bütün yönleriyle incelenip araştırıldığını söyledi.