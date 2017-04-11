Diyarbakır'da Patlama; 1 Ölü, 4 Yaralı (5)

DİYARBAKIR'DAKİ PATLAMA İLE İLGİLİ TÜNEL İDDİASI



Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nde bulunan, İl Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinin yer aldığı Emniyet Ek Binası alanı içerisinde, Bakım- Onarım Şube Müdürlüğü'ne ait tamir atölyesinde bu sabah meydana gelen ve sivil memur Yunus Elaltunterin'in şehit olduğu, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni çok yönlü olarak araştırılıyor.



Valilik'ten yapılan ilk açıklamada, "Panzer aracının tamiri esnasında sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldiği" denilirken sosyal medyada, patlamanın emniyet yerleşkesine bitişik olan henüz inşaatı tamamlanmamış bir binanın altından tünel kazılarak yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesiyle meydana geldiği iddiaları yer aldı.



Bazı 'güvenlik uzmanı' kişilerin sosyal medya hesaplarında, açılan tünel ve çıkarıldığı belirtilen toprak dolu torbaların fotoğrafları yayımlandı. Bu hesaplardan yapılan paylaşımlardaki fotoğraflarda, açıldığı iddia edilen tünelin bir ucunun olduğu inşaatın alt katındaki odanın duvarlarında terör örgütü PKK ile ilgili yazıların bulunduğu ve içerisinde toprak olan torbaların üst üste konulduğu görüldü. Yine aynı hesaplardaki iddiaya göre, yaklaşık 15 metre uzunluğunda tünel kazılmış.



Yetkililer, paylaşılan fotoğraflar ve tünel iddiaları ile ilgili incelemenin sürdüğünü, daha sonra gerekli açıklamanın yapılacağını söyledi.



Olay yeri inceleme ekiplerinin patlama bölgesinde çalışmaları devam ederken, tünel kazıldığı iddia edilen Bakım- Onarım Şube Müdürlüğü'ne ait tamir atölyesinde bakan tarafta bulunan binaların olduğu bölgeye polis sivillerin giriş çıkışına izin vermediği görüldü.



ŞEHİT İŞÇİ KÜRTÇE AĞITLARLA UĞURLANDI



Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü Ek Binası'nda bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlamada şehit olan evli ve 1 çocuk babası sivil memur Yunus Elaltunterin için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi.



Vali Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Musa Çitil, AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, kamu kurum kuruluşu temsilcileri, şehidin yakınlarının katıldığı tören, Elaltunterin'in Türk bayrağına sarılı tabutunun getirilmesiyle başladı. Şehidin özgeçmişi okunmasının ardından, dua edildi. Yunus Elaltunterin'in yakınları tören alanında Kürtçe ağıtlar yaktı. Elaltunterin'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Bağlar İlçesi'ndeki Alipınar Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.



