Diyarbakır'da Patlama; 1 Ölü, 4 Yaralı (5)

BÜTÜN İDDİALAR İNCELENİYOR



Diyarbakır merkez Bağlar İlçesi'ndeki Emniyet Müdürdlüğü Ek Binası'nda Bakım- Onarım Şube Müdürlüğü'ne ait tamir atölyesinde bugün meydana gelen ve 1 kişinin yaşamını yitirmesi, 1'i ağır 5 kişinin yaralanmasına neden olan patlama ile ilgili sornuşturma devam ediyor. Yetkililer, gündeme getirilen tünel kazılıp içine bomba yerleştirilerek patlatıldığı iddiası dahil, bütün iddiaların incelendiğini söyledi. Sosyal medyada yer alan aynı bölgede ikinci bir bomba bulunduğu iddiasını doğrulamayan yetkililer, bölgede şüpheli bir paketin olduğunu ve bunun da fünye ile patlatıldığını, ancak bunun bomba olmadığını belirtti.