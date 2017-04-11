Diyarbakır'da Patlama; 1 Ölü, 4 Yaralı (3) - Yeniden

DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar İlçesi Emek Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü Ek Binası'nda şiddetli bir patlama meydana geldi. Yerleşkenin içinde bulunan atölyede polis panzerinin tamiri sırasında meydana geldiği belirtilen patlamada 1 sivil personel yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Patlamanın şiddetiyle çevrede bulunan birçok ev ve işyeri hasar görürken hafif yaralanan kişiler de ayakta tedavi gördü.



Merkez Bağlar İlçesi Emek Caddesi'nde bulunan, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nün Emniyet Ek Binası'nda, saat 10.47'de patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle Emniyet Müdürlüğü binasının yanı sıra bölgedeki çok sayıda binada ve park halindeki araçlarda hasar meydana geldi. Patlamanın sesi, kentin her tarafından duyulurken, gökyüzüne yükselen duman kentin genelinden görüldü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiyenin arama- kurtarma ekibi sevk edilirken, patlamanın Emniyet Ek Binası yerleşkesinin içerisindeki atölyede panzer tamiri sırasında meydana geldiği, nedeninin araştırıldığı belirtildi.



BÜYÜK ÇUKUR OLUŞTU



Patlamanın meydana geldiği yerde büyük bir çukur oluştu. Patlamanın şiddeti ile çöken atölyenin içerisinde bulunan oksijen tüplerinin de patlamış olabileceği, bu nedenle etkisinin arttığı üzerinde duruldu.



Patlamayla atölyede oluşan enkazın altında 1 kişi kalırken, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. Yaralılardan 4'ü hemen ambulanslarla hastaneye götürülürken, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından çıkardığı yaralı da hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralılardan bir sivil personel doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Diğer 4 yaralıdan 1'inin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



Patlamanın olduğu bölgeye giden sağlık ve UMKE ekiplerinin de hasar gören evlerde ve binalarda inceleme yaptığı ve hasarlı bina ve evlerde yaralı olup olmadığını baktığı belirtildi. Patlamadan sonra çok sayıda kişi patlama noktasına akın ederken, polislerin herkesi sigaralarını yakmamalarını ve ateşle bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardığı gözlendi. Yine patlama noktasına giden bazı kadınlar aynı yerleşkede bulunan Terörle Mücadele Şubesi'nin daha önceden gözaltına aldığı yakınlarını akıbetini öğrenmeye çalıştı.



Yetkililer, ilk belirlemelere göre patlamanın atölyedeki polis panzerinin tamiri sırasında olduğunu, olayın terör saldırısı olma ihtimalinin zayıf olduğunu ve kesin nedeninin araştırıldığını söyledi.



VALİLİK: 1 SİVİL PERSONELİMİZ HAYATINI KAYBETTİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Pendik'te referandum çalışması kapsamında katıldığı bir toplantıda patlamayla ilgili de açıklama yaptı. İlk andaki durumu açıklayan Soylu: "Dışarıdan müdahale yok. Tamir sırasında araçtan kaynaklanan patlama oldu. 1 kişi enkaz altında. 1 ağır yaralı var, hafif yaralılar da var" dedi.



Diyarbakır Valiliği ise yaptığı yazılı açıklamada, patlamada 1 sivil personelin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Valilik açıklaması şöyle:



"Bağlar İlçesi'nde bulunan, İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerimizin yer aldığı alan içerisindeki Bakım- Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesinde bugün saat 10.47'de panzer aracının tamiri esnasında sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlamanın hemen ardından olay yerine AFAD ve 112 ekiplerimiz sevk edilmiştir. Meydana gelen patlama neticesinde 1 sivil personel kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Yaralılarımızın ise tedavileri sevk edildikleri hastanelerde devam etmektedir. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma hemen başlatılmış olup, detaylı açıklamalar daha sonra yapılacaktır."



BOMBALI ARAÇ SALDIRISI DÜZENLENMİŞTİ



PKK'lı teröristler, bugünkü patlamanın meydana geldiği Emniyet Müdürlüğü Ek Binası'na geçen 4 Kasım'da saldırı düzenlemişti. Bina önündeki yolda teröristlerin bombalı aracı infilak ettirmeleri sonucu 2 polis şehit olmuş, 7 sivil yaşamını yitirmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.



- Diyarbakır