Diyarbakır'da Patlama 1' I Ağır 4 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nde Emek Caddesi yakınında saat 10.45'te şiddetli patlama oldu. Bölgeye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevkedilirken, patlamada ilk belirlemelere göre 1' i ağır 4 kişi yaralandı..Diyarbakır' daki patlamanın, İl Emniyet Müdürlüğü' nün Bağlar' daki ek binasının içerisindeki atölyede panzer tamiri sırasında meydana geldiği bildirildi. Yetkililer olayın terör bağlantısının zayıf ihtimalli olduğunu nedeninin araştırıldığını bildirdi. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan ev ve işyerlerinde büyük ölçüde hasar meydana geldi..



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DİYARBAKIR /DHA



(Tür: Yurt)