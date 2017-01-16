Diyarbakır' ın Sur ilçesi'nde Dicle üniversitesinin kampüs alanında hafriyat ve molozların döküldüğü bölgede patlama meydana geldi. Bölgeye tedbir amaçlı ambulansların istendiği bildirildi.
(Tür: Yurt)
Diyarbakır'da Patlama -1
Diyarbakır' ın Sur ilçesi'nde Dicle üniversitesinin kampüs alanında hafriyat ve molozların döküldüğü bölgede patlama meydana geldi.
Diyarbakır' ın Sur ilçesi'nde Dicle üniversitesinin kampüs alanında hafriyat ve molozların döküldüğü bölgede patlama meydana geldi. Bölgeye tedbir amaçlı ambulansların istendiği bildirildi.
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