Diyarbakır'da Paskalya Bayramı

Diyarbakır'da yaşayan Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen ayin ile kutladı.



Paskalya Bayramı dolayısıyla tarihi Meryem Ana Kilisesi'ne gelen Süryaniler, mum yakarak dua etti.



Ayini kilisenin papazı Yusuf Akbulut yönetti, kızlardan oluşan koru Süryanice ilahiler okudu.



İncil'den bölümlerin de okunduğu ayinde, Akbulut, Türkçe vaaz verdi. Ayine katılanlar, törenin ardından bayramlaştı.



Öte yandan, terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle zarar gören Surp Giragos Ermeni Kilisesi cemaatinden bazı kişiler, düzenlenen törene katıldı.



Ermeni cemaatinden Paramaz Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dini görevini kapalı olan kiliselerinde yapamadığından Meryem Ana Kilisesi'nde Süryanilerin yaptığı ayine katılmak için geldiğini söyledi.



Kiliselerinin en kısa zamanda tekrar açılması dileğinde bulunan Mercan, dini görevlerini ibadethanelerinde yapmak istediklerini aktardı.



Mercan, bayramın bütün Ortadoğu'ya barış getirmesi ve Türkiye ile bütün dünyanın ferahlık içinde olması için dua ettiğini belirtti.



Vatandaşlık görevini yerine getirmek için 07.00'de oy kullandığını belirten Mercan, oyunun hoşgörüye, kardeşliğe vesile olmasını diledi.