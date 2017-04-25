Diyarbakır'da "Oyun Sokağı" Oluşturuldu

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, oyun sokağı oluşturdu.



Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine yönelik oyun alanlarını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Bağlar ilçesindeki Turgut Özal Caddesi üzerindeki bir alanı çocuklar için düzenledi. Çocuklar, bisiklet parkuru, mini futbol ve basketbol sahalarının da yer aldığı alanda oyunlar oynayarak gönüllerince eğleniyor.



Bariyerlerle araç trafiğine kapatılan çocuk oyun sokağında, survivor parkuru, sek sek ve mendil kapmaca ile çeşitli oyun alanları da oluşturulacak. Mayıs ayında tamamlanması beklenen çocuk oyun sokağı, ayrıca yaya geçişlerine de açık olacak.



"Çocuklarımız şehrimizin geleceğidir"



Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, çocukların oyun oynayabilecekleri alanları artırmak için çalışma yürüttüklerini belirterek, "Çocuklara sunulacak en güzel şeylerden birini, güven içinde oynayabilecekleri oyun alanları oluşturmaktır. Çocuklarımız gülerse Diyarbakırımız da güler. Çünkü çocuklarımız şehrimizin geleceğidir." dedi.