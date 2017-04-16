SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Diyarbakır'da Oylar Sayılmaya Başladı
Diyarbakır'da Oylar Sayılmaya Başladı
Diyarbakır'da oylar sayılmaya başladı.
16 Nisan 2017 Pazar 16:30
Diyarbakır
'da oylar sayılmaya başladı
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Genel
»
Haber
[9507135] İHA
Diyarbakır
7
17
19
Hülya'nın kızı, kullandığı oyun rengini belli etti
Kullandığı oyun fotoğrafını çekip polise kafa attı
YSK'dan son dakika oy pusulası açıklaması!
Sandığa giden Demirtaş'ın eşi bir ilki yaşadı
Son dakika! Doğu ve Güneydoğu'da oy sayımı başladı
Diyarbakır'da sandıkların kurulduğu okulda kan aktı: 3 kişi öldü
Görevliler şaşkına döndü! Oy kullanmaya sadece 1 kişi geldi
Ünlü oyuncu, kayınvalidesini ambulansla oy kullanmaya getirdi
Türkiye referanduma giderken kediciğin paylaşımı olay oldu
Başbuğ da oyunu kullandı: Bugün çok önemli bir gün
Milli futbolcu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Tuvalette sigara kokusunu aldı, kafasını kaldırınca çığlık atıp kaçtı
Ahmet Hakan'dan, Ağaoğlu'na zehir zemberek sözler!
Erdoğan çifti oyunu kullanıp pastanenin yolunu tuttu
Bir annenin beddua ettiği yer, köylülerin umut kapısı oldu
İlk kez oy kullanan Zehra heyecanının kurbanı oluyordu
2 yıl sonra oy kullanmak için dışarı çıktı
"Canavar" yeni imzayı attı
Arı kovanlarını açınca dünyası başına yıkıldı
Emekli öğretmen, tarlasındaki otları yakarken feci şekilde can verdi
Usta oyuncu hasta yatağından kalkıp oy kullanmaya gitti
Ve Lyon İstanbul'daki maç için kararını verdi
Kafasına darbe alan yarışmacı suya düştü, bir daha da çıkamadı
Suudi Arabistan prensesini işten kovdular
Hayranlarını ayağa kaldıran kararı ailesi aldı
Nusret yine yaptı yapacağını! Bu sefer de sandığı tuzladı
Cem Yılmaz, yine farkını ortaya koydu
İspanyol devi peşine düştü
Enes Hollanda'da durdurulamıyor! İki muhteşem gol attı
İmparator, oyunu kullanıp herkese çağrı yaptı
Kalp krizi geçiren sandık görevlisi hayatını kaybetti
Advocaat'ın yerine mucizevi şampiyonluğun mimarı geliyor
Daha 12 yaşındayken Türkiye'yi güldüreceği belliymiş
Dadaş playboy ata yurdunda! Bildiğiniz Erzurum'u unutun
Referandum kararını açıkladı
Kızılay'da fuhuş kartviziti dağıtan 2 kişi tutuklandı
Ferdi Baba, basından sır gibi sakladığı oğlu ile fotoğraf çektirdi
Esrar kullanımı tamamen serbest olacak!
Erdoğan'ın birinci olduğu ankette, Demet'e sürpriz
Annesini sırtında taşıyarak oy kullanmaya getirdi
Rüzgar'dan erkeklerin işini zorlaştıracak paylaşım
Arazi anlaşmazlığı, aile faciasına dönüştü!
Tartışma yaratan anket hakkında noktayı koydular: Tamamen yalan!
Doğum yapan 14 yaşındaki kızın babası da tutuklandı
Survivor yarışmacıları oy kullanabilecek mi! İşte cevabı
Galatasaray anlaştığı futbolcuya imza attıramıyor
Top oynarken ortadan kaybolan çocuğun cesedi foseptik çukurundan çıktı
Erdoğan, binada "böcek" aranması için talimat vermiş
Şeyma, yırtık kot modasını abarttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı ve damadı oy kullandı