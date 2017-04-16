Diyarbakır'da Oy Torbaları Gelmeye Devam Ediyor

Diyarbakır'da oy sayma işlemi tamamlanan sandıkların torbaları seçim kurullarına gelmeye devam ediyor.



Diyarbakır oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayılan sandıkların torbaları seçim kurullarına gelmeye devam ediyor. Adliye binasında her ilçe için özel bir koridor oluşturulurken, güvenlik önlemleri kapsamında adliye binası çevresindeki yollar demir bariyerlerle çevrilip trafiğe kapatıldı. Diyarbakır'da 3 bin 45 sandıkta 991 bin 212 seçmenin oy kullanması bekleniyor. - DİYARBAKIR