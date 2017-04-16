Diyarbakır'da oy kullanımda kan aktı: 2 ölü



DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Yabanardı köyünde sandıkların kurulduğu köy okulunun bahçesinde akraba oldukları belirtilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Abdülrezzak Yıldız ve oğlu Şehmus Yıldız hayatını kaybederken, İdris Yıldız ağır, ismi öğrenilemeyen 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çermik ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yabanardı köyünde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada silahlar kullanıldı. Silahlı kavgada Abdülrezzak Yıldız ve oğlu Şehmus Yıldız hayatını kaybederken, İdris Yıldız ile ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha yaralandı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Şanlıurfa'nın Siverek Devlet Hastanesi ile Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak getirildiği hastane acil servisinde ilk müdahalesi yapılan İdris Yıldız, Şanlıurfa'ya sevk edildi. Kavgada hayatını kaybeden baba Abdülrezzak Yıldız ile oğlu Şehmus Yıldız'ın cesetleri otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kavgayı haber alan Yıldız'ın yakınları hastaneye akın etti. Jandarma ve polis ekipleri tarafından hastane giriş çıkışları güvenlik amacıyla kapatıldı.