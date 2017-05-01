Diyarbakır'da Olağanüstü Önlemler Altında 1 Mayıs Kutlaması

DİYARBAKIR'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları coşku içerisinde geçerken, kutlama alanı ve çevresinde 2 bin 500 polis görev yaptı. Kutlamalardan sonra göstericiler, olaysız dağıldı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Diyarbakır'da da coşkuyla kutlandı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından organize edilen kutlamalar, merkez Yenişehir İlçesi İstasyon Meydanı'nda düzenlendi. Etkinlik nedeniyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü dün geceden itibaren mitingin yapılacağı alanda güvenlik önlemi alarak, alana çıkan yolları trafiğe kapattı. Bu sabah saatlerinden itibaren önlemleri artıran polis, alanda bomba araması yapdı. Daha sonra alan çevresindeki 5 ayrı noktada, üst araması yaptığı göstericilerin alana girişine izin verildi. Tertip komitesinin belirlediği bayrak ve flamaların dışında yazılı herhangi afiş ve flama kutlama alanına sokulmadı. Seyyar satıcıların alınmadığı ve saat 12.00'de başlayan kutlamalarda yaklaşık 2 bin 500 polis görev alırken, kutlamalara katılanlardan çok polisin görev aldığı gözlendi.



HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknaz Uca'nın da katıldığı kutlamalarda Türkçe, Kürtçe müzik eşliğinde göstericiler halay çekti. Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da miting alanına gelerek güvenlik önlemlerini yerinde inceledi. Çocuk işçilerin de katıldığı kutlamalarda yasak sloganların atılması üzerine sık sık uyarı anonsları yapıldı, örgüt lehine slogan atan bir kişi ise gözaltına alındı. Kutlamalara katılanlar gönüllerince halay çekerek eğlendi. Kutlama sonunda, göstericiler olaysız dağıldı.



- Diyarbakır