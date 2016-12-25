Diyarbakır'da Metal Bardakta Hazırlanmış Patlayıcı Ele Geçirildi!

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde bulunan E Tipi Kapalı Cezaevine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı.

EMNİYET ÇALIŞMA BAŞLATTI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince olayın faillerine bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

METAL BARDAKTA HAZIRLANMIŞ EL YAPIMI PATLAYICI BULUNDU

Güvenlik güçleri, yapılan aramalarda, Şeyh Şamil Mahallesi 527. Sokak'ta bulunan bir tandırın içerisinde poşete sarılmış 11 metal bardakta hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 6 havai fişek ile çok sayıda eldiven buldu.