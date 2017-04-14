Diyarbakır'da Masa Tenisinde Heyecan Sona Erdi

Masa Tenisi Federasyonu Faaliyet programında yer alan Kurumlar arası Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.



8-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Köşkler Mahallesi Spor Salonunda gerçekleşen müsabakalara, 12 erkek 2 Kadın takımı yer aldı. Kadınlarda Bağlar Gençlik Merkezi erkeklerde ise Dicle Üniversitesi şampiyon oldu. Kadınlarda Evim Gençlik Merkezinin ikinci olduğu müsabakalarda, Emniyet Müdürlüğü erkek takımı ikinci ve Kredi Yurtlar Kurumu üçüncü oldu. Müsabakalarda dereceye giren takımlar, Diyarbakır adına 5-7 Mayıs'ta Kıbrıs'ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. - DİYARBAKIR