Diyarbakır'da Kutlu Doğum Haftası Mitingi

DİYARBAKIR'da, Peygamber Sevdalıları Platformu'nca, 'Hak ve Adalet Rehberi Hz. Muhammed' temalı Kutlu Doğum Haftası etkinliği kapsamında, Nevruz Parkı'nda miting düzenlendi.



Diyarbakır'da, her yıl Hüda-Par'a yakınlığı ile bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu'nca düzenlenen Kutlu Doğum Haftasi etkinlikleri, merkez Bağlar İlçesi'nde bulunan Nevruz Parkı'nda yapıldı. Etkinliğe bölge illerinden de çok sayıda kişi katılırken, polis alanın etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin vatandaşları ücretsiz taşıdığı etkinliklere Irak, İran, Suriye, Mısır, Lübnan, Ürdün, Sudan'dan da davetlilerin katıldığı belirtildi. Etkinlik alanında kadınlar ve erkekler için ayrı bölümler oluşturulurken, büyük bir platform kuruldu. Peygamber Sevdalıları Platformu yetkilileri, mitinge yüz binden fazla kişi katıldığını belirtirken, polis kayıtlarına göre etkinliğe yaklaşık 40 bin kişi katıldı. Kuran okunması ile başlayan etkinlikte daha sonra Kürtçe ve Türkçe konuşmalar yapılarak, ilahiler okundu. Toplanan kalabalığın sık sık tekbir getirerek ilahilere eşlik ettiği etkinlikte Kürtçe mevlit de okutuldu.



Etkinlikte konuşma yapan Peygamber Sevdalıları Platformu Dönem Sözcüsü Yahya Oğraş, bölgesel sorunların çatışarak değil, sulh ile çözülmesi gerektiğini belirterek şöyle dedi:



"Kuran ve sünnetin hakem olmadığı yerde hak ve adaletten söz edilemez. İslam ümmetinin birbirlerini bırakıp, kafir ve zalimlerden hak ve adalet beklentisi zillettir. İçinde bulunduğumuz parçalanmışlığın genel sebebi müslümanlar arasındaki ihtilaflardır. Müslümanlar kendi sorunlarının çözümlerini küfür öncülerine havale edemez. Hak ve adalet islam kardeşliğine sarılmaktır. Sorunların çözümü siyasi kazanımlara feda edilmemelidir."



- Diyarbakır