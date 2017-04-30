Diyarbakır'da "Kutlu Doğum Haftası" Etkinliğine Vatandaşlar Akın Etti

Diyarbakır'da Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Peygamber Sevdalıları Platformunca "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" konulu etkinlik gerçekleştirildi. Merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda düzenlenen etkinlik, Hafız Emin Çiçek'in Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı.

"MÜSLÜMANLARLA BULUŞMAK İÇİN BURADAYIM"

Programa Diyarbakır'ın yanı sıra farklı illerden çok sayıda kişi katıldı. Gaziantep'ten geldiğini ifade eden Beşir Yıldırım isimli vatandaş, katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hazreti Muhammed'in şemsiyesi altında tüm Müslümanlarla bir arada bulunmak için buradayız." dedi.

"17 SAATLİK YOLDAN GELDİM"

Isparta'dan gelen üniversite öğrencisi Uğur Kaçmaz, içindeki peygamber sevdasından dolayı Diyarbakır'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Maddi sıkıntı çekmeme rağmen üç bursumu harcayarak, bu kutlu sevda için 17 saatlik yolu aşarak geldim." ifadelerini kullandı. İlahilerin okunmasının ardından hafta dolayısıyla okunan hatim, salavat, Yasin ve tesbihatların sayısı açıklandı.

BAŞKA ÜLKELERDEN DE KATILIM OLDU

Etkinlik, Ulu Cami İmamı Osman Yağmur'un okuduğu duanın ardından sona erdi. Programa, Mısır, Suriye, Ürdün, İran, Irak başta olmak üzere birçok ülkeden kanaat önderleri ile HÜR DAVA Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı.