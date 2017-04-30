Diyarbakır'da Kutlu Doğum haftası etkinliği



DİYARBAKIR'da, Peygamber Sevdalıları Platformu'nca, 'Hak ve Adalet Rehberi Hz. Muhammed' temalı Kutlu Doğum haftası etkinliği kapsamında Nevruz parkında miting düzenlendi.



Diyarbakır'da, her yıl Hüda-Par'a yakınlığı ile bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu'nca düzenlenen Kutlu Doğum Haftasi etkinlikleri, merkez Bağlar İlçesi'nde bulunan Nevruz parkında yapıldı. Etkinliğe bölge illerinden de çok sayıda kişi katılırken, polis alanın etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin vatandaşları ücretsiz olarak taşıdığı etkinliklere Irak, İran, Suriye, Mısır, Lübnan, Ürdün, Sudan 'dan da davetlilerin katıldığı belirtildi. Etkinlik alanında kadınlar ve erkekler için ayrı bölümler oluşturulurken, büyük bir platform kuruldu. Peygamber Sevdalıları Platformu yetkilileri, mitinge yüz binden fazla kişi katıldığını belirtirken, polis kayıtlarına göre etkinliğe yaklaşık 40 bin kişi katıldı. Kuran okunması ile başlayan etkinlikte daha sonra Kürtçe ve Türkçe konuşmalar yapılarak, ilahiler okundu. Toplanan kalabalığın sık sık tekbir getirerek ilahilere eşlik ettiği etkinlikte Kürtçe mevlit de okutuldu.



Etkinlikte konuşma yapan Peygamber Sevdalıları Platformu Dönem Sözcüsü Yahya Oğraş, bölgesel sorunların çatışarak değil, sulh ile çözülmesi gerektiğini belirterek, "Kuran ve sünnetin hakem olmadığı yerde hak ve adaletten söz edilemez. Kuran ve sünnete dayanmayan hak taleplerinin neticesi zulmün aktörlerini değiştirmekten başka bir işe yaramayacaktır. İslam ümmetinin bir birlerini bırakıp kafir ve zalimlerden hak ve adalet beklentisi zillettir. Hak ve adalet dağınıklık ve parçalanmışlıktan kurtulup vahdeti sağlamaktır. İçinde bulunduğumuz parçalanmışlığın genel sebebi müslümanlar arasındaki ihtilaflardır. Ümmetin her ferdi küfür ve zulme karşı çelikten bir duvar gibi yek vücut olmalı, adaleti ikame etmek için safları sıklaştırmalıdır. Müslümanlar kendi sorunlarının çözümlerini küfür öncülerine havale edemez. Hak ve adalet sulha sığınmaktır. Müslümanlar arasında silah ve çatışmanın olduğu bir zeminde sulh ve barıştan söz edilemez. Müslümanlar arasında fitne çıkarma amaçlı haberlere itibar edilmemelidir. Hak ve adalet islam kardeşliğine sarılmaktır. Sorunların çözümü siyasi kazanımlara feda edilmemelidir."dedi.