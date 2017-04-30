Diyarbakır'da Kutlu Doğum haftası etkinliği (Aktüel)(Tür: Yurt)
Engelli oğlunun isteği gelir kaynağı oldu
Hayaller kına gecesi, gerçekler acil servis oldu
Ünlü yıldız, yeni yaş gününde zilzurna sarhoş oldu
1 haftalığına gittiği Maldivler ve Dubai'de servet bırakıp geldi
CHP'li Özkan, Demirtaş'ı ziyarete gitti: Çok önemli şeyler söyleyecek
Efsane yıkıldı! Müthiş maç nakavtla bitti
"Kasap" sonunda Türkiye'ye geliyor
Ve Beşiktaş Caner teklifini yaptı
Galatasaray'ı satın almak isteyen Çinli patron ortaya çıktı