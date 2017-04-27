Diyarbakır'da Kutlu Doğum Etkinliği Düzenlenecek

Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Platformunca Kutlu Doğum etkinliği düzenlenecek.



Platform Sözcüsü Yahya Oğraş, tarihi İskender Paşa Konağında düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır'da her yıl, yüzbinlerce Peygamber aşığının katıldığı etkinliğin, 30 Nisan Pazar günü Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda gerçekleştirileceğini söyledi.



Etkinlik için uzun süredir hazırlık yapıklarını dile getiren Oğraş, "Her eve bir siyer kitabı" kampanyası kapsamında, il genelinde 150 bin siyer kitabını hediye olarak dağıttıklarını kaydetti.



Oğraş, programa yurtdışından çok sayıda davetlinin katılacağını ifade ederek, "Bu yıl platform tarafından hazırlanan ve 10 maddeden oluşan hak ve adalet konulu mesaj okunacak. Hak ve adaletin tesisi, Müslümanlar arasındaki kardeşliğin pekişmesi, vahdetin oluşması için İslam alemine çağrı yapılacaktır." dedi.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak etkinlikte Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım ve Alimler ve Medreseler Birliği (İTTİHAD) Başkan Yardımcısı Beşir Şimşek'in konuşma yapacağını aktaran Oğraş, "İlahi okutulacak, şiir ve ezgi dinletilerinin yapılacağı program Ulu Cami İmamı Osman Yağmur'un duasıyla son bulacak." diye konuştu.