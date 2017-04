Diyarbakır'da "Kutlu Doğum" Etkinliği

Diyarbakır Müftülüğü tarafından "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" adlı Kutlu Doğum etkinliği düzenlendi.



Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahi, şiir ve ezgilerin okunduğu etkinlik sinevizyon gösterimiyle devam etti.



Etkinlike katılan Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, yaptığı konuşmada, Kutlu Doğum Haftası'nın Türkiye'nin her köşesinde ve her geçen gün daha büyük bir coşkuyla kutlandığını belirtti.



Dünyanın her yerinde kan ve gözyaşının olduğunu ifade eden Aksoy, şunları söyledi:



"Her türlü kötülük, zulüm, ihanet ve şiddet var. Bu itibarla Peygamber Efendimizin getirdiği sevgi, saygı, barış, merhamet, birlik, beraberlik, güven ve emniyet gibi evrensel mesajlara tüm dünya ile insanlık her zamankinden daha fazla bugün ihtiyaç duymaktadır. İman, ibadet, ahlak esaslarını kapsayan yüce dinimizin kurallarının uygulanabilirliği şekille değil imanla, içten ve gönülden uygulanıyor olması toplumun birliğini, beraberliğini ve geleceğimizi kurtarması bakımından çok önemlidir. Ülkemizin huzur ve güvenliğin teminatından 'Mümin insanların canları ve malları hususunda kendisinden emin olunan kişidir' buyuran Peygamber Efendimizin hayatının ve mesajının anlaşılması büyük önem arz etmektedir."



Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Bünyamin Albayrak da her geçen gün insanların huzurunu kaybeden durumlar olduğuna işaret ederek "Her tarafımız adeta bir ateş çemberine dönüşmüş. Kan, gözyaşı, tefrika, ayrımcılık ayrı bir hal almış. Devlet-millet içerisindeki bağların pekişmesine ve güven duygusunun artırılması vesilesi ile bu sene konumuz 'güven' oldu." dedi.



İl Müftüsü Burhan İşliyen ise yürekleri, gönülleri, evleri, sokakları ve iş yerlerini Hazreti Muhammed'i misafir etmeye hazır hale gelmesi gerektiğini aktardı.



Etkinlik sonrası katılımcılara ikramlarda bulunuldu.



Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, imamlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.