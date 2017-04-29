Diyarbakır'da Koridorlarında Kuşların Cıvıldadığı Okul

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Koşuyolu Ortaokulu koridorlarına, kuş seslerinin insanın davranışı üzerindeki olumlu etkisini sağlamak ve öğrencilere okulu sevdirmek amacıyla çeşitli kuşların bulunduğu kafesler ile akvaryumlar konuldu.



Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Ortaokulu Müdürü Ramazan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuş sesinin insan üzerinde olumlu etkisi olduğunu, uygulama öğrencilerin teneffüs saatlerinde kuşlarla ilgilenmeye başladıklarını aktardı. Özdemir, çalışma ile öğrencilerin okula daha mutlu geldiğini dile getirdi.



Okulda gerçekleştirdikleri değişikliğin öğrencilerin davranışlarında olumlu etki yarattığını, bunun da derslerdeki başarı oranını arttırdığını söyleyen Özdemir, şunları söyledi:



"Bu başarıyı hem öğretmenlerimize hem de yapmış olduğumuz bu çalışmaya bağlıyorum. Kuş sesleri öğrencileri dinlendirir, mutlu eder ve onları sakinleştirir. Özellikle okulumuzun koridorlarını kanaryalar, papağan, muhabbet kuşları, akvaryumda küçük balıklar ve kaplumbağalar ile doldurduk."



Bahçe yoksa koridorlar var



Türkçe öğretmeni Bahar Deriner de okulun fiziki koşulları nedeniyle öğrencilere bir bahçe ortamı yaratamadıklarını, bu nedenle bahçeyi okul içerisine taşımaya karar verdiklerini anlattı. Koridorlardaki görseller ve kuş seslerinin öğrencilerin davranışları üzerindeki etkiyi görebildiklerini bildirdi.



Deriner, "Kuş sesleri ile öğrencilerimizi derslere motive etmeye çalıştık. Derslerde öğrenciler sessiz olduğu zaman koridorlardan kuş sesleri daha net geliyor. Ayrıca, kuşlar çocuklara ciddi anlamda hayvan sevgisi aşıladı." diye konuştu.



Teneffüste öğrencilerin kuşlarla ilgilendiğini, onları beslediğini ifade eden Deriner, okulda devamsızlık sorununun azaldığını, kuşları görmek için öğrencilerin daha düzenli okula gelmeye başladığını vurguladı.



6. sınıf öğrencisi Süleyman Bulut, derste kuş sesini duymanın çok güzel olduğunu, koridorlardaki hayvanların öğrencilere pozitif enerji verdiğini kaydetti.



Öğrencilerden Hasret Figen de "Ders çalışırken ya da dinlerken kuş sesini duyduğumda mutlu oluyorum. Kuşları görmediğim zaman üzülüyorum. Bize bu ayrıcalığı tanıyan okul yöneticilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.