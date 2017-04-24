Diyarbakır'da Konut Satışları Arttı

Diyarbakır'da konut satışları, bu yılın mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 oranında artı. Ocak-mart döneminde ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 oranında arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Diyarbakır'da konut satışları bu yılın mart ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 26 oranında artarak bin 624'e yükseldi. Mart ayında satışı yapılan konutların yüzde 49'unu ilk satışlar, yüzde 51'ini ikinci el konut satışları oluşturdu. Mart ayında satışı yapılan konutların yüzde 41'ini ise ipotekli konut satışları oluşturdu. Diyarbakır'da konut satışları bu yılın ocak-mart döneminde, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 28 oranında artarak 4 bin 178'e yükseldi. Satışı yapılan konutların yüzde 48'ini ilk satışlar, 52'sini ise ikinci el satışlar oluşturdu. Bu dönemde yapılan konut satışlarının yüzde 41'ini ipotekli satışlar oluşturdu. - DİYARBAKIR