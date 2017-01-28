Diyarbakır'da Kış

Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 45 köy yolu ulaşıma kapandı.



İlçede 4 gündür aralıksız olarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi, ilçe merkezinde 70 santimetreyi buldu.



Kulp Belediyesine bağlı ekipler, ilçe merkezine bağlı Mahalle ve köy yollarının ulaşıma tekrar açılabilmesi için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.



Kar yağışı Diyarbakır-Kulp arası ulaşımı da olumsuz etkilediği ve zaman zaman aksamaların olduğu bildirildi.