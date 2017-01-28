Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 45 köy yolu ulaşıma kapandı.
İlçede 4 gündür aralıksız olarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi, ilçe merkezinde 70 santimetreyi buldu.
Kulp Belediyesine bağlı ekipler, ilçe merkezine bağlı Mahalle ve köy yollarının ulaşıma tekrar açılabilmesi için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Kar yağışı Diyarbakır-Kulp arası ulaşımı da olumsuz etkilediği ve zaman zaman aksamaların olduğu bildirildi.
Diyarbakır'da Kış
Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 45 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 45 köy yolu ulaşıma kapandı.