Diyarbakır'da "Kenger" Festivali Düzenlenecek

Kayapınar Belediyesi, Karacadağ bölgesinde yetişen 'kenger' bitkisinin bilinirliğini artırmak için festival düzenleyecek.



Sağlık açısından faydalı olan "Kenger" bitkisini tanıtmak ve farkındalığını artırmak amacıyla ilçeye bağlı Harmanardı köyünü ziyaret eden Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Emine Kahraman, köylülerin araziden kenger toplayıp, yemek olarak pişirmelerini izledi.



Kahraman, Belediye Başkan Vekili Kılıç'ın talimatıyla kenger konulu bir festival düzenleyeceklerini söyledi.



Kengerin, Karacadağ yöresinde yetiştiğini ifade eden Kahraman, yapılan araştırmalara göre kengerin sağlık açısından faydalı bir bitki olduğunun tespit edildiğini kaydetti.



Kahraman sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kengerin özellikle karaciğerin zehirli atıkların dışarı atılmasına büyük faydası var. Tohumsuz doğal bir bitkidir, tamamıyla organiktir. İnsan elinin ve tohumlamanın bulaşmadığı bir bitki. Malumunuz Avrupa'da ve gelişmiş ülkelerde çok basit bir bitki veya bir meyve için bile festivaller düzenleniyor. Bilindiği üzere festivaller o kentin ve o şehrin gelirine büyük katkı sunuyor. Biz de kenger festivali düzenlemek için çalışacağız."