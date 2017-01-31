Diyarbakır'da, Kaza Yapan Araçta 416 Kilo Esrar

DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından, Hantepe Mevki'inde yol kenarında kaza yapmış halde bulunan hafif ticari araçta yapılan aramada, 416 kilo kubar esrar bulundu.



Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından ele geçirilen 416 kilo uyuşturucu ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:



"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan bir ihbarın değerlendirilmesi neticesinde; Hantepe mevkiinde bulunan yolun kenarında kaza yapmış halde bulunan aracın yapılan kontrolünde rulo şeklinde sarılı poşetler içerisinde 416 kg kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Uyuşturucu maddelere el konulmuş olup, olay yerinden kaçan ve kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir."



- Diyarbakır