Diyarbakır'da Karla Mücadele

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bulvar ve caddelerde tuzlama çalışmasına devam ediyor.



İçişleri Bakanlığının Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirdiği Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'nın talimatıyla oluşturulan kriz masasında, vatandaştan gelen ihbar ve şikayetler değerlendirilerek, söz konusu mevkilere anında müdahale ediliyor.



Kent merkezindeki bulvar ve caddeleri kardan temizleyen ekipler, gece boyunca buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.



Yenişehir ilçesinde Ekinciler ve Gevran caddeleri, Kayapınar ilçesinde 75 metre yol, Diclekent ve Selahattin Eyyubi bulvarları, Bağlar ilçesinde Yeniköy mezarlık yolu başta olmak üzere tüm bölgelerde çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, buz çözücü solüsyon da kullanıldı.



Çalışmalar sayesinde kent merkezindeki trafik akışında herhangi aksama yaşanmadı.