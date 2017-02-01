Diyarbakır'da Karla Mücadele

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, karla mücadele çalışmaları sürüyor.



Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışına karşı başlatılan tuzlama çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.



Başkan Cumali Atilla'nın talimatıyla oluşturulan kriz masasının koordine ettiği karla mücadele ve yol açma çalışmalarında ana arterlerde ve kırsal Mahallelerde gece vardiyalı iki ekip, farklı türlerde 83 iş makinesi ve 285 personel görev aldı.



Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde 262 kilometre 13 ilçenin 912 Mahallesinde de 5 bin 650 kilometre olmak üzere toplam 5 bin 912 kilometre yol ağında karla mücadele çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor."



Karla mücadele çalışmalarında 200 ton tuz ve bin ton mucur kullanırken, oluşturulan kriz masası yetkilileri de kentte trafik akışının sorunsuz bir şekilde seyretmesi için yurttaşların toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi.