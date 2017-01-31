Diyarbakır'da Karla Mücadele

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, karla mücadele çalışmaları sürüyor.



Dünden bu yana etkili olan kar yağışı dolayısıyla belediye ekipleri merkez Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinin farklı noktalarında 6 küreme ve tuzlama aracı ile ana arterlerde faaliyet yürütüyor.



Belediyenin kar dolayısıyla oluşturduğu kriz masasına gelen ihbarların ardından ekipler söz konusu yerlere anında müdahale ediyor. Bu sayede kentin tüm, cadde ve sokaklarının ulaşıma açık tutuluyor.



Hastane ve sağlık ocaklarının bulunduğu caddelerde kar temizleme çalışmalarına ağırlık verilirken, yayalar için de kaldırımlardaki kar temizleniyor.