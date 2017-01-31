Diyarbakır'da Karla Mücadele

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Kayapınar Belediyesi ekiplerinin, karla mücadele çalışmaları sürüyor.



Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle vatandaşların zorluk yaşamaması için sürdürülen çalışmaların dün geceden bu yana sürdüğü belirtildi.



Belediyede kriz masası kurularak ulaşımda yaşanacak sorunların önüne geçildiği dile getirilen açıklamada, temizlik, park, bahçe ve fen işleri müdürlüklerinin ortaklaşa çalışma yürüterek karın çileye dönüşmesinin engellendiği kaydedildi.



Açıklamada, öncelikli olarak okul, hastane ve sağlık ocaklarının bulunduğu yollarda temizleme çalışmalarının yapıldığına işaret edilerek, "Aynı şekilde kaldırımlar da kardan temizlendi. Kar küreme aracıyla yapılan kar temizlik çalışması kapsamında, belediyeye bağlı köylerdeki yollarda çalışma yapılarak ulaşıma açıldı. Vatandaşların sorun yaşamaması için semt pazarlarında da kar temizleme çalışmaları yapıldı. Çalışmalar kar yağışı devam ettiği süre boyunca devam edecek." ifadeleri kullanıldı.