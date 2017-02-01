Diyarbakır'da Kar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Diyarbakır'da gece boyu etkisini sürdüren kar yağışı yerini güneşli bir havaya bıraktı. Belediye ekipleri tuzlama çalışması yaparken, bazı vatandaşlar düşmemek için buz tutan kaldırımlar yerine yolda yürümeyi tercih etti.



Diyarbakır'da önceki gün başlayan ve gece boyu etkisini arttırarak devam eden kar yağışı yerini güneşli bir havaya bıraktı. Sabah işe giden vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, buz tutan kaldırımlarda yürümek yerine yolda yürümeyi tercih etti. Esnaf dükkanının önündeki karı temizlerken, belediye ekipleri de sabah saatlerinden itibaren kar kürekleriyle kaldırımlardaki karı temizledi.



Öte yandan bazı vatandaşlar da parklara gelip kartopu oynayarak, 30 santimetreyi bulan karın keyfini çıkardı. - DİYARBAKIR