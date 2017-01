Diyarbakır'da Kan Bağışı Çağrısı

Kızılay Kan Merkezi Diyarbakır Şubesi, havaların soğuması ile azalan kan bağışlarının artması için vatandaşları kan bağış merkezlerine davet etti.



Türkiye genelinde havaların soğuması vatandaşların kan bağışına olan ilgilisini de azalttı. Geçtiğimiz aylarda yeterli seviyelere çıkan kan bağışları, yılın ilk aylarında azalmaya başladı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kızılay Kan Merkezi Diyarbakır Şubesi'nde görevli doktorlardan Deniz Akırmak, mevsim koşulları nedeniyle havaların soğuk olduğunu bu nedenle insanların kan bağışına olan ilgilerinin azaldığını söyledi.



Dr. Akırmak, "İnsanlarımızın kan bağışına biraz daha yönelmelerini istiyoruz. Bu vesile ile Diyarbakırlı tüm vatandaşlarımızı kan merkezlerine davet ediyoruz. Sağlık durumları iyi olan, ciddi bir rahatsızlığı olmayan tüm vatandaşlarımız kan verebilir. Kan üretilebilen bir şey değil. Bunun tek kaynağı insan, maalesef şu an tıpta bundan başka yapacak bir şey yok. Kan olmazsa maalesef hastalarımızı kaybedebiliyoruz. O yüzden Diyarbakırlıları kan bağışı kampanyasına bekliyoruz. Diyarbakır'da kan bağışı eski yıllara göre biraz daha yüksek, ama Diyarbakır büyük bir şehir, bununla mukayese ettiğimizde istediğimiz seviyede olmadığını söyleyebiliriz. Daha da artmasını diliyoruz ve bu yönde çalışmalar yapıyoruz" dedi.



Ofis Ekinciler Caddesi'nde bulunan kan bağış otobüsünde kan veren vatandaşlardan Felemez Koyun ise, "Ben her sene düzenli olarak kan bağışında bulunuyorum. Kan bağışlamanın faydası vardır zararı yoktur. Can kurtarmak çok önemlidir. Tüm halkın kan bağışı yapması için çağrıda bulunuyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR