Diyarbakır'da, "Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi" kapsamında kadın velilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Merkez Yenişehir ilçesindeki Mehmetçik İlkokulunda gerçekleşen toplantıya, proje koordinatörü Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve Vali Yardımcısı Tuğba Koşal katıldı.



Toplantıda konuşan Aksoy, valilik olarak Diyarbakır'da "Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi" hazırladıklarını söyledi.



Proje kapsamında kadınlarda görülen meme ve rahim ağzı kanseri hakkında bilgi veren Aksoy, şöyle konuştu:



"Kadınlar genelde sağlık konusunda kendisini ihmal ediyor. Eşimize, çocuklarımıza her zaman özverili bir şekilde yaklaşırız. Hep onlarla ilgileniriz. Onlarla ilgilendiğimiz için kendimizi biraz ihmal ediyoruz. Kadınlar kendilerini ihmal etmesin. Kadın sağlıklı olursa yaptığı özveriyi rahat ve güzel bir şekilde yapar. Her ay kendi kendinize elle meme muayenesini yapabilirsiniz. Tehlike arz eden bir durum fark etmeniz halinde hemen doktora başvurunuz. Hiçbir konuda kendinizi ihmal etmeyin."



Aksoy'un konuşmasının ardından proje kapsamında hazırlanan sunum ve kendi kendine meme muayenesi konulu video gösterimi yapıldı.