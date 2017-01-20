Diyarbakır'da Kaçak Eğitim Kurumu Kapatıldı

Diyarbakır'da, kaçak eğitim verdiği tespit edilen bir kurumun kapısına mühür vuruldu.



Milli Eğitim Bakanlığından tüm illere gönderilen genelge ile Bakanlıktan izinsiz açılan eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, ödev merkezi, eğitim rehberliği gibi yerleri kuran veya işletenlere para cezası ve bu merkezlerin faaliyetlerinin durdurulacağı bildirildi.



Genelgenin ardından Diyarbakır'da bir eğitim kurumunda inceleme yapıldı. İncelemenin ardından yaklaşık 200 öğrencisi bulunan eğitim kurumunun izinsiz açıldığı tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından eğitim kurumu kapatılarak kapısına mühür vuruldu.



Kurumun kaçak olduğunu bilmediklerini belirten öğrenciler, YGS'ye az bir süre kaldığını ve mağdur olduklarını belirtti. - DİYARBAKIR