Diyarbakır'da İki Ayrı Operasyonda Yaklaşık 3 Ton Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda 2 ton 280 kilogram toz ve 590 kilogram kubar olmak üzere toplam 2 ton 840 kilogram esrar ele geçirildi.



Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, operasyonda gözaltına alınan 1 kişinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak 13 Nisan 2017-16 Nisan 2017 tarihleri arasında 2 ayrı operasyon düzenlenmiştir. Yapılan çalışmalar kapsamında; 2 ton 280 kilogram toz esrar maddesi, 560 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlarla ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli şahıs çıkarılmış olduğu adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. İlimiz genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmalar kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edecektir" denildi. - DİYARBAKIR