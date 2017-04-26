Diyarbakır'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga; 2 Ölü, 5 Yaralı (2) - Yeniden

DİYARBAKIR'ın Engani İlçesi'nde mera yüzünden husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. İki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için polis ilçede hastane çevresinde, jandarma ise Çayan Köyü'nde geniş güvenlik önlemi aldı.



İlçeye bağlı Çayan Köyü'nde, aralarında yıllardan beri husumet bulunan Şen ve Kaymaz ailelerinin fertleri arasında bugün öğle saatlerinde kavga çıktı. Araya girenler, kavgayı büyümeden önledi. Taraflar, saat 18.30 sıralarında Ergani İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yeniden karşılaşınca, bu kez silahlı çatışma çıktı. Silah sesleri üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kısa sürede kontrolü sağladı. Çatışmada, her iki aileden toplam 7 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak Şevket Kaymaz ile Özkan Şen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 5 yaralıdan ise durumu ağır olanlar Diyarbakır Gazi Yaşargil Devlet Hatanesi'ne sevk edildi.



Olayı haberi alıp ilçeye gelen yakınları, hastane içerisinde karşılaşınca arbede yaşandı. Olaya müdahale eden çevik kuvvet poilisi, hastaneye giriş ve çıkışları yasakladı. Acil hastaların yakınlarına üst araması yapıldıktan sonra hastaneye giriş izni verildi. Ergani İlçe Emniyet Müdürü Kerim Karaboğa da hastaneye gelerek duruma müdahale etti.



Olayların daha fazla büyümemesi için polis ilçe merkezinde ve hastane çevresinde, jandarma ekipleri de Çayan Köyü'nde geniş güvenlik önlemi aldı.



- Diyarbakır