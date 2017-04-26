Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga; 1 ölü, 5 yaralı (2)



DİYARBAKIR'DA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA; 2 ÖLÜ, 6 YARALI



DİYARBAKIR'ın Engani İlçesi'ne bağlı Çayan Köyü'nde Şen ve Kaymaz ailesi arasında mera yüzünden çıkan ve ilçe merkezinde kavga eden silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Polis, cenaze ve yaralıların getirildiği hastaneyi abluka altına alarak, üst araması yapılan acil hastalar dışında kimse hastaneye gireiyor



Ergani İlçesi'ne bağlı Çayan Köyü'nde araarında yıllardan beri mera yüzünden husumet bulunan Şen ve Kaymaz ailesine bağlı fertler arasında başlayan tartışma, öğlen saatlerinde kavgaya dönüştü. Her iki aile fertleri daha sonra geldikleri Ergani İlçe merkezindeki Fevzi Çakmak mevkiinde karşılaşınca, silahlı çatışma çıktı. Saat 18.30 sıralarında yaşanan çatışmada, her iki aileden toplam 8 kişi yaralanırken, silah sesleriyle birlikte bölgeye gelen polis, kontrolü kısa sürede sağladı. Yaralılar ambulanslar ile Ergani Devlet Hastanesi'ne getirilirken, hastane içerisinde karşılaşan aile fertleri arasında burada da arbede yaşandı. Hastane içerisine giren çevik kuvvet poilisi burada da kontrolü sağladıktan sonra hastaneye giriş ve çıkışları yasakladı. Acil hastalar ve bunlarla birlikte hastaneye gelenler de üst araması yapıldıktan sonra acil servise girişlerine izin verildi. Ergani İlçe Emniyet Müdürü Kerim Karaboğa'nın da bizzat olay yerine gelerek olaylara müdahale ettiği görülürken, hastanede tedavi gören Şevket Kaymaz ile Özkan Şen, buradaki doktorların tüm müdahalesine kurtarılamadı. Yaralı 6 kişiden bazıları ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Devlet Hatanesi'ne sevkedildi. İlçe merkezinde ve hastane çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekipleri de olayın büyümemesi için Çayan Köyü içerisinde ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alarak, köye giriş-çıkışlara izin vermiyor.