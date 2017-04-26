Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga; 1 ölü, 5 yaralı (1)



Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.



Saat 19.30 sıralarında iki aile arasında tarlaya giren inek yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişinin silahla öldürüldüğü kavgada yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.