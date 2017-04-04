Diyarbakır'da 'Huzur' Operasyonu

Diyarbakır'da, polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla "huzur" operasyonu başlatıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla operasyon başlattı. 2 bin personelin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında kentteki metruk binanlar, kafe ve eğlence merkezlerinde denetim yapılıyor.



Ekipler, il girişindeki kontrol noktalarında araçlarda arama yapıp şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol etti.



Polis, araçlarda bomba ve uyuşturucu aradı.