Diyarbakır'da Herkes İçin Spor Günleri Etkinliği

Herkes için Spor Federasyonu tarafından Diyarbakır'da Herkes için Spor Günleri etkinliği düzenlendi. Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı olan Ziya Gökalp Öğrenci Yurdunda düzenlenen etkinliğe katılım büyük oldu.



Organizasyona Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Metin Yılmaz, federasyon temsilcileri ve öğrenciler katıldı. 100 öğrencinin katıldığı etkinlik sonunda faaliyete katılan öğrencilere çeşitli armağanlar verildi. Öğrencileri hediyelerini Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Metin Yılmaz'ın elinden aldı. - DİYARBAKIR