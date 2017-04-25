Diyarbakır'da Harp Silahı Benzeri Av Tüfeklerinin Taşınması, Ohal Süresince Yasaklandı

DİYARBAKIR genelinde devam eden terör operasyonları nedeniyle, harp silahlarına benzeyen yivsiz av tüfeklerinin taşınması ve nakli Olağanüstü Hal süresince yasaklandı.



Diyarbakır Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, özellikle terör olaylarının yaşandığı bölgelerde bu silahları taşıyanlarla ilgili olarak avcı- terör örgütü mensubu ayrımı konusunda tereddütler yaşanabileceği belirtildi. İHA ve benzeri araçlarla yapılan gözetlemelerde, bu silahların uzun namlulu ve tam otomatik harp silahlarına benzerliğinin yanlış anlamlara ve müessif olaylara sebebiyet verilebileceği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:



"2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu gereğince, terör olaylarının yaşandığı bölgelerde ruhsatlı olsa dahi güvenlik kuvvetlerince kullanılan uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz harp silahları görümünde olan yivsiz tüfeklerin taşınması ve kullanılmasının kısıtlanması istenilmektedir. Bu çerçevede; güvenlik kuvvetlerimizce ve dünya ordularında kullanılan M-16, AK-47 ve G3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz silahlara benzer yivsiz av tüfeklerinin OHAL süresince ilimiz genelinde taşınması ve nakli yasaklanmıştır." - Diyarbakır